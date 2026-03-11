Daniela Zinnanti uccisa a Messina l'avvocato dell'ex rivela | Aveva portato il coltello da casa per minacciarla

Daniela Zinnanti, di 50 anni, è stata uccisa a Messina con numerose coltellate durante un'accesa lite. L'avvocato dell'uomo accusato, ex compagno della vittima, ha dichiarato che il sospetto aveva portato un coltello da casa per minacciarla. La polizia sta indagando sull'incidente, che si sarebbe verificato in un contesto di tensione tra i due.

Il femminicidio di Daniela Zinnanti, 50 anni, uccisa con decine di coltellate, sarebbe avvenuto "all'apice di una lite", sostiene l'avvocato Oleg Troclò, difensore del reo confesso Santino Bonfiglio, ex compagno della vittima. "Non era andato a casa di lei per ucciderla", è la difesa del legale raggiunto da Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

