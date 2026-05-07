Tragedia a Monteroni addio a Renzo Fusi | morto in un incidente il noto contradaiolo

Un incidente stradale si è verificato ieri nel tratto di strada appena oltre il centro storico di Monteroni d’Arbia, in direzione Buonconvento, provocando la morte di un uomo noto come contradaiolo. La vittima, di cui non sono state rese note le generalità, è deceduta sul luogo dell’incidente. Le forze dell’ordine sono intervenute per i rilievi e per gestire la situazione. La notizia ha suscitato commozione tra la comunità locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Siena, 7 maggio 2026 – Tragedia a Monteroni d’Arbia, nel tratto di strada appena superato il centro storico, in direzione Buonconvento. All’altezza del distributore Tamoil, in via Roma. E’ qui che si è verificato l’incidente tra uno scooter ed una macchina, si tratta di una Fiat Punto di colore blu. Lo schianto è costato la vita ad un 61enne notissimo a Siena ma anche a Monteroni, Renzo Fusi. Li aveva compiuti l’11 marzo scorso il contradaiolo del Valdimontone. La notizia della tragedia è stato uno choc nei Servi. C’è chi è andato al pronto soccorso, chi si è recato sul luogo dell’incidente quando era ormai buio e i carabinieri ultimavano i rilievi dello scontro.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tragedia a Monteroni, addio a Renzo Fusi: morto in un incidente il noto contradaiolo Notizie correlate Leggi anche: Addio a Giovanni Quadrelli, noto architetto morto in Kenya dopo un incidente in moto. “Un dolore immenso” Tragedia a Fagnano Olona: muore il noto fruttivendolo dopo un incidenteIl silenzio ha interrotto la consueta vitalità di Fagnano Olona dopo il decesso di Enrico Conte, avvenuto presso l’ospedale di Gallarate.