Siemens punta su Matera | nasce un nuovo hub globale per le ferrovie

Siemens ha annunciato l'apertura di un nuovo hub globale dedicato alle ferrovie a Matera, in Italia. Lo stabilimento Ferrosud, situato nella città, subirà modifiche e ampliamenti per adattarsi alle nuove attività del colosso tedesco. La scelta di Matera come sede principale di questa iniziativa si basa sulla presenza di strutture esistenti e sulla posizione strategica della città. L'investimento punta a rafforzare la presenza internazionale di Siemens nel settore ferroviario.

? Punti chiave Come cambierà lo stabilimento Ferrosud con l'ingresso di Siemens?. Perché il colosso tedesco ha scelto proprio Matera per questo hub?. Quali tecnologie di diagnostica ferroviaria verranno prodotte nel nuovo polo?. In che modo questa acquisizione influenzerà il mercato globale del segnalamento?.? In Breve Operazione completa entro la fine del 2026 con integrazione delle competenze Mermec.. Michael Peter coordina lo sviluppo di soluzioni digitali per oltre 70 paesi.. Sinergia tra i siti di Monopoli e Matera per la diagnostica ferroviaria.. Obiettivo crescita margini Mobility entro il secondo anno dal closing ufficiale.. Siemens Mobility acquisisce le attività chiave di Mermec Ferrosud a Matera con il completamento dell’operazione previsto entro la fine del 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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