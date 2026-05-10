Il progetto di trasformare gli ex macelli in un centro tecnologico a Pisa sta prendendo forma, con l’obiettivo di creare un nuovo polo di innovazione. Nel frattempo, il Piano Mattei prevede l’arrivo di alcune startup africane nella città toscana, che si inseriscono nella strategia di rafforzare i collegamenti con il Mediterraneo. Questi interventi puntano a sviluppare un territorio più attrattivo dal punto di vista tecnologico e imprenditoriale.

? Punti chiave Come diventeranno gli ex macelli il nuovo cuore tecnologico della città?. Quali startup africane arriveranno a Pisa grazie al Piano Mattei?. Chi finanzierà concretamente la trasformazione di Pisa in una Silicon Valley?. Perché la Scuola Sant'Anna è fondamentale per attirare talenti internazionali?.? In Breve Diego Petrucci e il sindaco Michele Conti coordinano fondi regionali e comunali.. 34 startup di 10 paesi africani hanno partecipato alla residenza intensiva.. La Scuola Sant'Anna acquisisce spazi presso gli ex macelli per talenti internazionali.. Il Gate Center gestisce programmi di incubazione per startup del Piano Mattei..🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pisa verso il Mediterraneo: Musumeci punta su un nuovo hub strategico

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