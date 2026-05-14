Ferrovie e innovazione Siemens acquisisce le attività strategiche di Mermec

Siemens Mobility ha annunciato l’acquisizione di alcune attività del Gruppo Mermec, società italiana specializzata in segnalamento ferroviario, elettrificazione, diagnostica e tecnologie di misurazione. L’accordo prevede il trasferimento di determinate funzioni e risorse di Mermec, che si occupano di soluzioni tecnologiche nel settore ferroviario. La firma dell’intesa è stata resa nota di recente, senza ulteriori dettagli sui termini economici dell’operazione.

Siemens Mobility ha firmato un accordo per acquisire diverse attività chiave del Gruppo Mermec, società high-tech e leader italiano nel segnalamento ferroviario, elettrificazione, diagnostica e tecnologie di misurazione. È quanto si legge in una nota diffusa dal Gruppo. L’operazione, si spiega, rafforzerà significativamente il portafoglio ferroviario globale di Siemens, con particolare attenzione alle tecnologie di diagnostica e misurazione, ampliando ulteriormente le attività di segnalamento, la presenza industriale e l’accesso al mercato in Italia. Le parti hanno concordato di non divulgare i termini finanziari dell’operazione. Il closing è sottoposto a una serie di condizioni, normali per operazioni di questo tipo, ed è previsto entro la fine del 2026.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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