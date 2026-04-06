17,5 milioni per sistemare le case popolari | la mappa degli interventi

Sono stati stanziati 17,5 milioni di euro per interventi sulle case popolari, tra cui lavori di manutenzione ed efficientamento energetico. Attualmente, dodici edifici sono pronti per l'inizio dei lavori, mentre altri interventi sono ancora in fase di pianificazione e preparazione. I fondi sono destinati a migliorare le condizioni delle abitazioni e a garantire interventi di riqualificazione degli immobili pubblici.

Dodici fabbricati pronti per l'avvio dei cantieri. Oltre diciassette invece, sono i milioni di euro che serviranno per effettuare gli interventi di efficientamento energetico e manutenzione. Arezzo Casa ha pubblicato, in collaborazione con il Comune di Arezzo, una procedura aperta per l’assegnazione di un intervento che verrà finanziato con partenariato pubblico-privato previsto tramite le risorse del Pnrr - Missione 7 - Investimento 17, integrate dai contributi del Conto Termico 3.0. L’investimento complessivo previsto per le case popolari di città e vallate ammonta a circa 17,5 milioni di euro oltre Iva (di cui circa 14.500.000 euro... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Case popolari, sul piatto tre milioni di euro per sistemare 54 alloggiQuasi tre milioni di euro per restituire alla città 54 appartamenti di edilizia residenziale pubblica. Oltre 17 milioni per l’efficientamento energetico di case popolari in provincia di ArezzoArezzo, 6 aprile 2026 – Oltre diciassette milioni di euro per l’efficientamento energetico e la successiva manutenzione di dodici fabbricati di... Argomenti più discussi: Emilia Romagna, quasi 50 milioni di euro per le aziende agricole in aree montane e con svantaggi naturali; Sanità, all’Ospedale di Bergamo intelligenza artificiale e automazione; Asfaltature in città, 17 chilometri di interventi su 51 strade; Epstein, Bank of America pagherà 72,5 mln per risolvere class action. Medici a gettone, Asl 1 Imperiese affida sei lotti: spesa oltre 3,6 milioni: Concluse le aggiudicazioni per le prestazioni mediche esternalizzate: restano prorogati ginecologia-ostetricia e psichiatria L’Asl 1 Imperiese ha definito l’assegnazione di sei degli otto lotti facebook La missione di combat search&rescue è costata agli Usa oltre 300 milioni di dollari tra i due C130 versione SAR e 1 forse 2 little bird. Considerando l’ormai scarsa affidabilità di Trump la domanda è: davvero non ci sono state perdite Quella iraniana è stata u x.com