Sicurezza sulla Statale 115 Catanzaro | Serve un intervento immediato
Un incidente mortale sulla Statale 115 a Catanzaro ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza di questa arteria. La tragedia ha coinvolto una giovane coppia di turisti stranieri e ha portato nuovamente alla ribalta la richiesta di interventi urgenti. Da anni si sollecitano misure per migliorare le condizioni di questa strada, ma finora i risultati sono stati limitati. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla necessità di accelerare le procedure per mettere in sicurezza l’arteria.
"La tragedia che ha spezzato la vita a una giovane coppia di turisti stranieri riporta drammaticamente al centro del dibattito pubblico un tema che da anni solleviamo con insistenza: la sicurezza della Strada statale 115 e la necessità di accelerare ogni procedura per dotare la Sicilia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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