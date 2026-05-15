Sicurezza sulla Statale 115 Catanzaro | Serve un intervento immediato

Da agrigentonotizie.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente mortale sulla Statale 115 a Catanzaro ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza di questa arteria. La tragedia ha coinvolto una giovane coppia di turisti stranieri e ha portato nuovamente alla ribalta la richiesta di interventi urgenti. Da anni si sollecitano misure per migliorare le condizioni di questa strada, ma finora i risultati sono stati limitati. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla necessità di accelerare le procedure per mettere in sicurezza l’arteria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"La tragedia che ha spezzato la vita a una giovane coppia di turisti stranieri riporta drammaticamente al centro del dibattito pubblico un tema che da anni solleviamo con insistenza: la sicurezza della Strada statale 115 e la necessità di accelerare ogni procedura per dotare la Sicilia. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Strada Statale 90 bis, il sindaco di Paduli: “Situazione inaccettabile, serve un intervento immediato”Ancora una domenica ad alta tensione lungo la Strada Statale 90 bis, nel tratto che collega Benevento a Paduli.

Viabilità in vista dell’estate, Catanzaro incontra il prefetto: focus su traffico e lavori sulla strada statale 115Un confronto operativo per affrontare le criticità della viabilità provinciale in vista dell’estate.

sicurezza sulla statale 115Sangue sulla statale 115, tragico incidente a Sciacca: due 25enni morti nello scontro tra auto e motoUn violentissimo impatto nel primo pomeriggio è costato la vita ai giovani. Lungo la Sud Occidentale Sicula è stato istituito un temporaneo senso unico alternato per permettere l'intervento della po ... agrigentonotizie.it

sicurezza sulla statale 115Siracusa, rotatoria sulla Statale 115, Greco (PD): Il merito è soprattutto dei residenti di Cozzo VillaDopo l’annuncio dell’intesa tra Comune di Siracusa e Anas per la realizzazione della rotatoria lungo la Statale 115, all’altezza dell’intersezione con traversa Cozzo Villa, interviene il consigliere c ... siracusanews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web