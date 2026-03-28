Viabilità in vista dell’estate Catanzaro incontra il prefetto | focus su traffico e lavori sulla strada statale 115

Un incontro tra il rappresentante del Partito Democratico e il prefetto di Agrigento ha affrontato le questioni legate alla viabilità provinciale prima dell’arrivo della stagione estiva. Al centro del confronto ci sono stati i problemi legati al traffico e ai lavori in corso sulla strada statale 115, con l’obiettivo di analizzare le criticità e pianificare eventuali interventi.

Un confronto operativo per affrontare le criticità della viabilità provinciale in vista dell’estate. Il capogruppo del Partito democratico all’Ars Michele Catanzaro ha incontrato il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo per fare il punto sulla situazione delle infrastrutture, con particolare attenzione agli interventi sulla strada statale 115. Al centro del colloquio i lavori di demolizione della galleria Belvedere, che comporteranno modifiche significative alla circolazione in un periodo delicato per il territorio, tra aumento dei flussi turistici e spostamenti estivi. Il prefetto ha manifestato piena disponibilità ad affrontare la... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Viabilità in vista dell’estate, Catanzaro incontra il prefetto: focus su traffico e lavori sulla strada statale 115 Articoli correlati Leggi anche: Incidente sulla strada statale 115: sei feriti e traffico paralizzato per ore Leggi anche: Civitasvolta incontra il prefetto, focus su trasparenza e bilanci Approfondimenti e contenuti su Viabilità in vista dell'estate... Temi più discussi: Monza riprogetta la viabilità in zona ospedale, in arrivo le analisi in tre lotti; Tutti i provvedimenti per la viabilità in vista del Cosmoprof; Empoli–Cesena, domenica modifiche alla viabilità attorno al Castellani; Frosinone, nuova viabilità tra via Marittima e via Puccini: meno traffico e più sicurezza. Viabilità in vista dell’estate, Catanzaro incontra il prefetto: focus su traffico e lavori sulla strada statale 115Un confronto operativo per affrontare le criticità della viabilità provinciale in vista dell’estate. Il capogruppo del Partito democratico all’Ars Michele Catanzaro ha incontrato il prefetto di Agrige ... agrigentonotizie.it Cilento, disagi alla viabilità: l’appello di Confesercenti in vista delle festività pasqualiLa questione della viabilità è una problematica che ormai attanaglia da tempo l’intero Cilento. Diversi sono i lavori in corso lungo le principali arterie di collegamento del territorio. Un problema s ... infocilento.it Giugliano: l’arte del "copia e incolla" (e dei festeggiamenti) È curioso come il tempo trasformi i "boicottatori" di ieri nei "festeggiatori" di oggi. Vedere l'amministrazione esultare per piani di viabilità collaudati dal sottoscritto tre anni fa è la prova che le buone id - facebook.com facebook Dal 1° al 30 aprile modifiche alla viabilità nel tratto compreso tra il civico 15 e ponte Verdi x.com