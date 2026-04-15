Sicurezza stradale | nuovi interventi su SP 99 e SP 97 tra i comuni

Lunedì 13 aprile, i sindaci di due comuni si sono incontrati insieme al vicesindaco metropolitano per discutere delle questioni relative alla viabilità nelle aree locali. Durante l’incontro, sono stati esaminati interventi di manutenzione e misure di sicurezza per i pedoni, con un focus particolare sulle strade SP 99 e SP 97. La riunione ha coinvolto rappresentanti delle amministrazioni comunali e dell’ente metropolitano.

Lunedì 13 aprile, i sindaci di San Raffaele Cimena e Cinzano si sono riuniti con il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo per affrontare le problematiche legate alla viabilità locale, delineando un piano che spazia dalla manutenzione stradale alla sicurezza dei pedoni. L’incontro, inserito nel programma Comuni in linea, ha permesso di mettere a confronto le necessità dei territori con la Città metropolitana di Torino, focalizzandosi su interventi urgenti lungo le strade provinciali e sulla gestione dei flussi di traffico nelle aree urbane. Manutenzione straordinaria e sicurezza stradale: il piano per le province 99 e 97. Il primo fronte d’azione riguarda la qualità del manto stradale, con particolare attenzione ai tratti che attraversano i centri abitati e che subiscono l’usura costante del passaggio quotidiano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicurezza stradale: nuovi interventi su SP 99 e SP 97 tra i comuni Sant’Agata de’ Goti, Sp 120 e Sp 121 al collasso, Izzo (FI): servono interventi urgentiSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” UNICEF/Siria: i bambini... Leggi anche: Sicurezza stradale, sbloccati i fondi per la messa in sicurezza della SP 115 Foggia - Troia