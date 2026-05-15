Sicurezza stradale interventi sulle strade provinciali del Sannio

L’amministrazione locale ha comunicato l’avvio di interventi di manutenzione sulle strade provinciali del Sannio, con particolare attenzione alle tratte tra Telese Terme e Campoli del Monte Taburno. I lavori prevedono interventi di asfaltatura e sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, che indica l’inizio degli interventi come parte di un programma di miglioramento della sicurezza stradale. La durata stimata dei lavori è di alcune settimane.

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Il primo intervento riguarda la Strada provinciale n. 87 “Sannitica”, nel territorio di Telese Terme, con la realizzazione di una rotatoria all’intersezione delle strade comunali Sperazzo e via Vallo Rotondo, all’altezza della chiesa di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. Il Settore Infrastrutture ha quindi fornito le coordinate tecniche per la progettazione dell’opera, che prevede un investimento complessivo di 300mila euro. Il secondo intervento concerne invece la razionalizzazione del flusso veicolare di due incroci a raso lungo la Strada provinciale n. 109 “Vitulanese”, nel territorio di Campoli del Monte Taburno. Il progetto prevede la realizzazione di isole spartitraffico in piano e rialzate ai chilometri 11+300 e 11+550. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Sicurezza stradale, interventi sulle strade provinciali del Sannio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Provincia, sicurezza stradale. Interventi a Pogno e Pisano Sullo stesso argomento Lavori sulle strade provinciali: al via la ripavimentazione di quattro arterie provinciali nel SannioTempo di lettura: < 1 minutoIl Settore Infrastrutture della Provincia ha dato stamani il via ai lavori di ripavimentazione e messa in sicurezza di... Iniziano gli interventi sulle strade provinciali nelle quali passerà il Giro d'Italia [FOTO]Via libera al completamento degli interventi sulle strade della provincia di Pescara nelle quali passerà il Giro d'Italia nei prossimi giorni. Sicurezza stradale a Riccione, piano di riqualificazione da oltre 2,6 milioniIl Comune di Riccione, grazie ai proventi del Codice della Strada per il 2025, ha messo in campo risorse per oltre 2,6 milioni di euro destinate esclusivamente alla sicurezza stradale per la tutela di ... newsrimini.it Sicurezza stradale: nuovi interventi nella frazione per tutelare residenti e turisti - x.com Sicurezza stradale: nuovi interventi nella frazione per tutelare residenti e turistiLavori del Comune di Castiglione della Pescaia sulla viabilità a Punta Ala, in provincia di Grosseto: ecco quali ... grossetonotizie.com