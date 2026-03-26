In arrivo una nuova rotonda al posto dell' incrocio pericoloso | Un intervento atteso da tempo

È in fase di completamento il progetto esecutivo per la realizzazione di una rotatoria nella frazione di Osteria, sostituendo un incrocio considerato pericoloso. La Provincia sarà responsabile della gestione dell’intero intervento, che comprende la progettazione, la direzione dei lavori e l’assegnazione dei lavori stessi. La realizzazione della rotatoria è prevista come soluzione a un problema di sicurezza stradale da tempo segnalato.

Si tratta di una rotatoria di 30 metri di diametro esterno, simile a quella realizzata a San Zaccaria, a quattro braccia, con un ramo riservato esclusivamente alla Standiana e un’isola centrale insormontabile. Si prevede di concludere l’intervento entro quest’anno (si considera che i lavori effettivi impiegheranno 180 giorni per essere realizzati). Va evidenziato che gli interventi per la realizzazione della rotatoria si svolgeranno senza interruzione della circolazione stradale nei tratti interessati. L’attuazione del progetto avrà un costo di circa 250 mila euro. “Si tratta - spiegano la presidente della Provincia, Valentina Palli, e il... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - In arrivo una nuova rotonda al posto dell'incrocio pericoloso: "Un intervento atteso da tempo" Articoli correlati Pavimentazione del centro storico. Intervento atteso da tempoSono partiti ieri i lavori di ripristino della pavimentazione in via Dietro le Mura, a Colle Alta, uno degli assi più significativi del centro... Belve 2026, tra i primi ospiti della nuova stagione anche un nome atteso da tempoAd aprile comincerà la nuova stagione di Belve, di cui si conoscono già le prime due ospiti, una delle quali è stata a lungo invocata dal pubblico... Tutto quello che riguarda In arrivo una nuova rotonda al posto... Temi più discussi: Freddo e neve, primavera in stand-by: in arrivo nuovo scossone meteo; In arrivo una nuova ondata di freddo: ecco quando, dove e le previsioni; Addio SRL, in arrivo la nuova società europea che apri in 48 ore con 100 euro direttamente online: ecco come funziona; Meteo, primo weekend di primavera col rischio pioggia e freddo. Delitto sul Lago di Garda, una nuova serie italiana in arrivo su Disney+Disney+ ha annunciato di aver dato inizio alla produzione di una nuova serie originale italiana, Delitto sul Lago di Garda (titolo ancora provvisorio), basata sul romanzo di Tom Hindle Murder on La ... sorrisi.com One Piece – Anime: teaser e nuova immagine per l’arco di Elbaf, in arrivo il 5 aprileDopo una pausa di tre mesi, One Piece si prepara a tornare il 5 aprile 2026, e lo sta facendo aumentando l’hype nel modo giusto: con un primo teaser che ... drcommodore.it Fra i giocatori più responsabilizzati da Gattuso dal suo arrivo, c’è sicuramente Manuel Locatelli. Il capitano della Juventus sta vivendo un’ottima stagione con Spalletti, che fu proprio colui che lo tolse momentaneamente dal progetto Nazionale durante la sua g - facebook.com facebook Dan Vesterby Thomassen, in arrivo il vice di Attilio Lombardo alla Sampdoria x.com