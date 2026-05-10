Sos per via Massa Avenza | Manto stradale pericoloso Sicurezza a forte rischio

Una strada situata in una zona urbana presenta un manto stradale in condizioni precarie, con evidenti criticità che mettono a rischio la sicurezza degli utenti. Un rappresentante dell’opposizione ha richiesto interventi immediati, rivolgendo un appello alle autorità competenti, tra cui il Comune, la Provincia e il Consorzio Zia, per risolvere la situazione che si è aggravata nel tempo. La richiesta riguarda un tratto di via Massa Avenza, ormai considerato pericoloso.

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"Le condizioni in cui versa Via Massa Avenza hanno ormai superato ogni limite di tollerabilità". Lo dice il consigliere di opposizione Ivo Zaccagna, appellandosi al Comune, Provincia, Consorzio Zia. "Quando piove il tratto dopo il casello autostradale diventa una vera e propria piscina, il manto stradale (soprattutto nell’intersezione con via degli Unni) presenta un livello di pericolosità estremo, che mette quotidianamente in serio a rischio la sicurezza di automobilisti, motociclisti, ciclisti e residenti. Si tratta di problematiche che ho portato all’attenzione della Commissione Lavori Pubblici, chiedendo una convocazione di tutti gli enti che su quel tratto hanno competenza nello specifico Comune, Provincia e Consorzio Zia, per arrivare nel concreto a individuare una soluzione definitiva".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sos per via Massa Avenza: "Manto stradale pericoloso. Sicurezza a forte rischio" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Dislivello del manto stradale in via Taureana: sos bucaUn dislivello che si nota a occhio nudo e una buca, pericolosa in particolar modo per i centauri, fanno bella mostra sulla centrale via Taureana ad... Ex Ilva di Taranto, cede il manto stradale nello stabilimento: allarme sicurezza dopo gli ultimi incidenti mortaliTarantini Time QuotidianoNuovo allarme sicurezza all’interno dello stabilimento siderurgico dell’ex Ilva di Taranto, dove nelle scorse ore si è...