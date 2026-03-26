Il 27 marzo alle 16 si terrà presso la Prefettura di Avellino la firma dei “Patti per la sicurezza urbana” alla presenza del Ministro dell’Interno e del Prefetto. La cerimonia coinvolgerà 26 sindaci dei comuni della provincia, che riceveranno finanziamenti destinati all’installazione di nuovi impianti di sicurezza. L’evento segna la formalizzazione dell’accordo tra le autorità locali e nazionali.

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi il 27 marzo, alle ore 16, presenzierà, presso la Prefettura di Avellino, alla stipula dei “Patti per la sicurezza urbana” tra il Prefetto Rossana Riflesso ed i Sindaci di 26 Comuni della provincia risultati beneficiari di finanziamenti per impianti di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - "Patti per la sicurezza urbana", sottoscrizione in Prefettura con il ministro Piantedosi e 26 sindaci irpini

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