Trasferte vietate ai tifosi della Casertana lettera a Piantedosi | Sanzione collettiva che sa di resa dello Stato

Un ex consigliere comunale e rappresentante di un partito politico ha scritto al ministro dell’Interno per chiedere una revisione di un provvedimento che vieta le trasferte ai tifosi di una squadra di calcio locale. La lettera critica la misura, definendola una sanzione collettiva che sembra rappresentare una resa da parte dello Stato. La richiesta mira a ottenere un cambiamento nella decisione adottata dalle autorità.

L’ex consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, Pasquale Napoletano, scrive al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi affinché riveda il provvedimento che vieta le trasferte ai tifosi della Casertana.La decisione del Viminale è arrivata a febbraio dopo gli scontri avvenuti durante.🔗 Leggi su Casertanews.it

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