Sicurezza alla guida genitori in campo | Stop indifferenza

Sono passati quindici anni da quella notte in cui tre giovani hanno perso la vita in un incidente stradale. Da allora, si parla spesso di sicurezza alla guida e di responsabilità, con i genitori che si mobilitano per sensibilizzare i giovani e denunciare l’indifferenza. Le iniziative e le campagne di prevenzione continuano a essere al centro delle discussioni pubbliche, mentre le autorità rafforzano i controlli e le normative per ridurre gli incidenti stradali e tutelare chi si mette alla guida.

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Sono passati quindici anni da quella notte drammatica in cui persero la vita tre ragazzi appena maggiorenni. Ma ancora una volta il dolore per la morte di Gianluca Del Torto, Gianmaria de Gregorio e Oliviero Russo si traduce in un impegno serio e concreto per la sicurezza stradale. Nel ricordo di quell’incidente, il 15 maggio del 2011, quando in via Petrarca la Mini One sulla quale viaggiavano finì contro la fragile ringhiera di ferro che faceva da parapetto volando nel vuoto per oltre 50 metri, l’associazione XV Maggio MMXI ha scelto di investire sui giovani, mettendo a disposizione degli studenti borse di studio e percorsi di guida sicura.... 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Sicurezza alla guida, genitori in campo: «Stop indifferenza» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Mistake Keeping Teens Stuck in FND (Stop Chasing Triggers) Sullo stesso argomento Leggi anche: Mobilità docenti, stop alla deroga per i genitori over 65 Genitori dei bimbi cardiopatici: “Stop alla gogna mediatica contro Oppido”Tempo di lettura: 2 minuti “Chiediamo con forza che finisca immediatamente la gogna mediatica contro il professore Guido Oppido”. Sinnai, a lezione di sicurezza stradaleUn’auto volata sulla pista, il conducente che resta imprigionato fra le lamiere: esercitazione nell'area sportiva di via Olimpica ... msn.com Più sicurezza alla guida. Lezioni all’autodromoAmministrazione comunale, polizia locale, Aci e Misericordia insieme per la sicurezza stradale. È stato presentato ieri, a Lastra a Signa, il progetto ’LASTRAda sicura’ rivolto alle nuove generazioni. lanazione.it