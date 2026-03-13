Mobilità docenti stop alla deroga per i genitori over 65

Da oggi, le regole sulla mobilità dei docenti italiani sono cambiate con la firma di un nuovo contratto integrativo. La novità principale riguarda l’abolizione della deroga per i genitori over 65, che prima permetteva loro di ottenere trasferimenti più facilmente. Le modifiche influiranno sui trasferimenti e sulle possibilità di spostamento del personale scolastico.

Cambiano le regole per la mobilità dei docenti italiani. Con la firma del nuovo contratto integrativo sulla mobilità del personale scolastico, arrivano modifiche che incidono concretamente sulle possibilità di trasferimento. Tra le novità più discusse c’è la cancellazione della deroga che permetteva ai docenti di superare il vincolo triennale per avvicinarsi a un genitore con più di 65 anni. Una scelta che restringe le possibilità di mobilità per molti insegnanti. Il provvedimento sta già alimentando un acceso confronto tra sindacati, personale scolastico e amministrazione. Il tema della mobilità torna al centro dell’attenzione del mondo della scuola dopo la firma definitiva del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità valido per il triennio 2025-2028. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

