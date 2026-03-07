Genitori dei bimbi cardiopatici | Stop alla gogna mediatica contro Oppido

I genitori di bambini con problemi cardiaci chiedono che finisca subito la campagna di critiche nei confronti del professore Guido Oppido. In un comunicato, evidenziano la richiesta di interrompere la diffusione di attacchi mediatici contro il medico. La richiesta arriva in un momento in cui si moltiplicano le polemiche pubbliche intorno alla figura del professionista.

Tempo di lettura: 2 minuti “Chiediamo con forza che finisca immediatamente la gogna mediatica contro il professore Guido Oppido”. È quanto 186 genitori di bambini cardiopatici scrivono in un appello diramato a seguito della tragedia del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo deceduto a causa di un trapianto di cuore fallito eseguito nell’ ospedale Monaldi lo scorso 23 dicembre. “ Molti dei nostri bambini – viene ricordato – oggi respirano, sorridono e vivono grazie alla cardiochirurgia pediatrica, grazie a medici che ogni giorno combattono una battaglia silenziosa contro il tempo e contro la morte. Tra quei medici, per anni, c’è stato il professor Guido Oppido. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

