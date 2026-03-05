Gli studenti a lezione di autodifesa | i corsi della polizia locale per riconoscere le situazioni di rischio

Gli studenti delle scuole di Trieste partecipano a corsi di autodifesa organizzati dalla polizia locale, che insegnano a riconoscere situazioni di rischio. Durante gli incontri, sono state raccolte numerose segnalazioni relative a episodi di aggressione e violenza tra giovani e all’interno delle famiglie. In alcuni casi, queste segnalazioni hanno portato all’apertura di indagini ufficiali.

Gli incontri con gli studenti delle scuole triestine hanno portato a diverse segnalazioni, e in certi casi anche all'apertura di indagini, in relazione ad avvenuti episodi di aggressione e violenza sia tra gli stessi giovani ma anche in contesti familiari. La presentazione della squadra di istruttori di pratiche di autodifesa della polizia locale di Trieste nasconde, al di là dei numeri e della formazione in seno agli istituti scolastici, aspetti non secondari nella lotta al crimine. Disponendo di una squadra interna dedicata all'addestramento del personale sulle tecniche operative di polizia, autodifesa e sull'utilizzo degli strumenti...