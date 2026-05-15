Sicurezza a Oleggio | continuano i turni serali in zona San Giovanni

Da novaratoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Oleggio, nella frazione di San Giovanni, sono proseguiti i turni di vigilanza serale per garantire la sicurezza nella zona. Nei giorni recenti si è svolta un’assemblea pubblica a cui hanno partecipato il sindaco, il comandante della stazione dei carabinieri e altri rappresentanti delle forze dell’ordine. L’iniziativa mira a rafforzare la presenza delle forze di sicurezza e coinvolgere i cittadini nel monitoraggio del territorio. La riunione ha visto la partecipazione di numerosi residenti interessati alla situazione locale.

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Sicurezza a Oleggio, frazione San Giovanni: continuano i turni serali. Nei giorni scorsi si è tenuta una assemblea pubblica a Oleggio promossa dai cittadini cui hanno partecipato il sindaco Andrea Baldassini, il comandante della stazione dei carabinieri Graziano Mariano e il comandante della. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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