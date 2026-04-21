Poca pressione dell' acqua nella zona di Porta Nuova per riparazioni a Chieti e San Giovanni Teatino

Martedì 21 aprile si sono verificati cali di pressione dell'acqua nella zona di Porta Nuova a Pescara. L'Aca ha comunicato che la diminuzione è legata a interventi di riparazione di perdite tra Chieti e San Giovanni Teatino, che hanno ridotto la portata in uscita dal piezometro. La situazione ha causato una riduzione dell’erogazione idrica nella zona interessata. Nessun dettaglio è stato fornito sui tempi di ripristino.

Diminuzione di pressione idrica nella zona di Porta Nuova a Pescara martedì 21 aprile.Come fanno sapere dall'Aca, a causa di una minore portata in uscita dal piezometro, dovuta a interventi di riparazione perdite tra Chieti e San Giovanni Teatino, si stanno verificando cali di pressione che.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Perdita nella rete idrica: nuova interruzione a San Giovanni TeatinoNuova interruzione idrica a San Giovanni Teatino a causa una perdita nella rete in via Adige. Tragedia a Chieti: ragazzo di 15 anni muore per arresto cardiaco mentre si allena a San Giovanni TeatinoUn ragazzo di 15 anni è morto nel pomeriggio dell’8 aprile a San Giovanni Teatino dopo un arresto cardiaco mentre si allenava.