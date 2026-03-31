La poesia torna protagonista Muzzicuna arriva a Ribera tra parole e identità siciliana

A Ribera si tiene un evento dedicato alla poesia siciliana con la presentazione di “Muzzicuna”, il libro di Aristotele Cuffaro. L'iniziativa fa parte della rassegna “30 libri in 30 giorni” e si concentra sulla lingua siciliana, con l’obiettivo di esplorare temi legati alle radici e alla cultura locale. L’appuntamento avviene in un contesto che valorizza il patrimonio linguistico e identitario della regione.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Un viaggio nella lingua siciliana per raccontare identità, radici e contemporaneità. A Ribera arriva “Muzzicuna”, il libro di Aristotele Cuffaro, protagonista di un nuovo appuntamento della rassegna “30 libri in 30 giorni”. L’incontro si terrà martedì 7 aprile alle ore 18 al circolo culturale Luigi Pirandello, spazio da sempre punto di riferimento per le iniziative culturali del territorio. L’evento si inserisce nel calendario promosso dal circolo, con il coinvolgimento di realtà impegnate nella valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico siciliano. Il volume raccoglie poesie in siciliano con traduzione a fronte, offrendo una lettura che unisce espressività e accessibilità. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati “Muzzicuna” arriva in centro: la presentazione del libro di Aristotele Cuffaro in via AteneaUn racconto che affonda nelle radici della Sicilia e prova a restituirne sfumature e contraddizioni attraverso la scrittura. “Muzzicuna” arriva in libreria: la presentazione del libro di Aristotele Cuffaro in via AteneaUn racconto che affonda nelle radici della Sicilia e prova a restituirne sfumature e contraddizioni attraverso la scrittura.