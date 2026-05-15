In Sicilia, la campagna antincendio prenderà il via domani, con un calendario più esteso rispetto agli anni precedenti. La gestione dei boschi sarà riorganizzata secondo un nuovo piano operativo che prevede l'impiego di più agenti nelle zone più remote. Questi sorveglianti saranno incaricati di monitorare le aree a rischio, con l'obiettivo di ridurre gli incendi e intervenire tempestivamente in caso di emergenza. L'iniziativa coinvolge diverse squadre messe a disposizione delle autorità locali.

? Punti chiave Come cambierà la gestione dei boschi con il nuovo piano operativo?. Chi sono i nuovi agenti che sorveglieranno le zone più isolate?. Perché il 98 per cento dei roghi dipende dalle azioni umane?. Come influirà l'aumento delle temperature sulla nuova strategia di prevenzione?.? In Breve Giornate lavorative aumentate da 151 a 174 per gli operai forestali siciliani.. Inserimento di 46 nuovi agenti e formazione prevista per altre 188 unità.. La dirigente Di Trapani invita i cittadini a segnalare focolai al 1515.. Il 98 per cento dei roghi è causato dall'azione umana.. La campagna antincendio della Regione siciliana parte domani, venerdì 15 maggio, con un piano operativo che si prottrarrà fino al 31 ottobre per contrastare l’aumento delle temperature. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia, stop al rischio incendi: la campagna parte domani con più giorni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

In Sicilia al via in anticipo la campagna antincendio: operai forestali in servizio per più giornate"Anticipare l'avvio della campagna antincendio e prolungarne la durata non è una scelta precauzionale generica, è la risposta concreta a dati...

Sicilia, stop degli autotrasporti: logistica a rischio fino al 18 aprileABBONATI A DAYITALIANEWS Sciopero al via: adesione massiccia del settore Dalla mezzanotte è scattato in Sicilia il fermo dei servizi di...

Regione, il retroscena, l'allarme e l'anniversario: domani, 14 maggio 2026, sul giornale LA SICILIA x.com

Allerta meteo arancione in Sicilia e Calabria | Le previsioni di oggi: maltempo diffuso al Sud e neve al NordÈ di colore arancione l'allerta meteo diffusa nella giornata di oggi dalla Protezione civile: Calabria e Sicilia sono le regioni più a rischio Prosegue l’ondata di maltempo che da diversi giorni a ... ilsussidiario.net

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali oggi 15 marzo: le regioni a rischioUna perturbazione nord-atlantica ha portato un vortice ciclonico che ha causato un peggioramento diffuso delle condizioni meteo con precipitazioni intense e neve abbondante sulle Alpi ... fanpage.it