Sicilia stop degli autotrasporti | logistica a rischio fino al 18 aprile

Dalla mezzanotte, in Sicilia, è iniziato uno sciopero nel settore dell'autotrasporto, promosso dal Comitato Trasportatori Siciliani. L'adesione è stata significativa e ha portato alla sospensione dei servizi di trasporto su strada. La protesta durerà fino al 18 aprile, creando possibili disagi nella logistica regionale. La decisione riguarda tutte le aziende e i conducenti che hanno aderito all'iniziativa.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sciopero al via: adesione massiccia del settore. Dalla mezzanotte è scattato in Sicilia il fermo dei servizi di autotrasporto, promosso dal Comitato Trasportatori Siciliani. La protesta durerà fino al 18 aprile e coinvolge l’intero sistema logistico dell’isola, con effetti particolarmente rilevanti nei porti commerciali. Secondo gli organizzatori, l’adesione sarebbe vicina al 90% delle imprese del comparto, segnale di un malcontento diffuso. L’iniziativa non prevede blocchi stradali, ma punta a fermare le operazioni di carico e scarico nei porti, con un impatto diretto sul trasporto intermodale e sulla distribuzione delle merci.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sicilia, stop degli autotrasporti: logistica a rischio fino al 18 aprile Semaforo antismog al bianco: stop ai blocchi fino al 10 aprileIl livello 0, identificato dal colore bianco, resta attivo per la gestione della qualità dell’aria fino a venerdì 10 aprile. Decreto "maltempo": stop a tasse e bollette fino al 30 aprileStop degli adempimenti fiscali e contributivi sino al 30 aprile, sospensione del pagamento delle bollette di luce, acqua, gas e rifiuti con scadenza... Chi percepisce Adi può presentare la domanda bonus regione Sicilia Nella domanda c’è scritto che è compatibile, ma non spiega su quale basi quindi fatela in mille casi sarà respinta.! http://www.regione.sicilia.it:443/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-d - facebook.com facebook Avvistato un corpo luminoso nei cieli di Campania e Sicilia oggi all'alba: cosa è caduto davvero x.com