In Sicilia al via in anticipo la campagna antincendio | operai forestali in servizio per più giornate

In Sicilia, la campagna antincendio è iniziata prima del previsto e prevede un allungamento del periodo di attività degli operai forestali. Questa decisione arriva in risposta a condizioni climatiche che richiedono interventi più estesi rispetto agli anni scorsi. Le autorità hanno deciso di mettere in servizio il personale per un numero maggiore di giornate, senza aspettare i tradizionali momenti di massimo rischio. La misura mira a contenere e prevenire eventuali incendi durante i mesi più caldi.

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