In Sicilia al via in anticipo la campagna antincendio | operai forestali in servizio per più giornate
In Sicilia, la campagna antincendio è iniziata prima del previsto e prevede un allungamento del periodo di attività degli operai forestali. Questa decisione arriva in risposta a condizioni climatiche che richiedono interventi più estesi rispetto agli anni scorsi. Le autorità hanno deciso di mettere in servizio il personale per un numero maggiore di giornate, senza aspettare i tradizionali momenti di massimo rischio. La misura mira a contenere e prevenire eventuali incendi durante i mesi più caldi.
"Anticipare l'avvio della campagna antincendio e prolungarne la durata non è una scelta precauzionale generica, è la risposta concreta a dati climatici che non lasciano spazio all'improvvisazione". Lo afferma l'assessore al Territorio e Ambiente Giusi Savarino annunciando che partirà da domani. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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