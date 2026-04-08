Un giovane di 21 anni, residente nel Luganese, è stato arrestato il 3 aprile con l’accusa di aver dato fuoco a due aree boschive tra Caslano e Ponte Tresa a fine marzo. L’uomo, cittadino italiano, è stato portato in custodia nel corso di un’operazione delle forze dell’ordine. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze degli incendi che hanno interessato il Malcantone.

Un cittadino italiano di 21 anni, residente nel Luganese, è finito in custodia il 3 aprile per aver appiccato due roghi boschivi tra Caslano e Ponte Tresa a fine marzo. L’operazione coordinata dal Procuratore pubblico Simone Barca ha portato all’arresto del giovane, accusato di danneggiamento e incendio intenzionale. La misura restrittiva della libertà è stata validata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi dopo un’inchiesta condotta dalla Polizia cantonale e dalla Polizia Malcantone Ovest. La cronologia dei roghi tra Caslano e Ponte Tresa. Il primo episodio è avvenuto la sera del 28 marzo a Caslano. Le fiamme hanno colpito l’area boschiva situata in Via Torrazza, nei pressi della NC nautica, richiedendo l’intervento dei pompieri che hanno dovuto bloccare la strada e creare una linea tagliafuoco utilizzando le motoseghe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roghi nel Malcantone: arrestato il 21enne che ha dato fuoco ai boschi

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Temi più discussi: Roghi nel Malcantone, arrestato un 21enne; Incendi in Malcantone, arrestato un 21enne del Luganese; Arrestato un 21enne italiano per aver appiccato due incendi boschivi a Ponte Tresa e Caslano; Roghi nel Malcantone, la mano di un 21enne italiano dietro a due episodi.

Roghi nel Malcantone, arrestato un 21enneUn 21enne cittadino italiano residente nel Luganese è finito in manette per gli incendi avvenuti il 28 e il 30 marzo nelle zone boschive di Caslano e Ponte Tresa. Lo fanno sapere martedì le autorità. rsi.ch

Arrestato un 21enne italiano per aver appiccato due incendi boschivi a Ponte Tresa e CaslanoUn cittadino italiano di 21 anni, residente nel Luganese, è stato arrestato con l’accusa di aver appiccato il fuoco in due zone boschive del Canton Ticino a fine marzo. Lo rendono noto il Ministero ... varesenews.it

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