Sono stati stanziati due milioni di euro per assumere nuovi agenti impegnati nel contrasto ai roghi tossici nella Terra dei fuochi. Il fondo sarà destinato all'incremento delle forze di polizia e alla prevenzione dei incendi nella zona. La misura mira a rafforzare le risorse già presenti sul territorio e a intensificare le operazioni di controllo.

Due milioni di euro stanziati per assumere nuovi agenti dedicati al contrasto dei roghi tossici nella Terra dei fuochi. L’annuncio è arrivato oggi a Villaricca durante un incontro tra il prefetto Michele di Bari e i sindaci della zona nord di Napoli. I fondi, messi a disposizione dal ministro dell’interno Matteo Piantedosi, mirano a potenziare le polizie locali delle province di Napoli e Caserta. L’incontro ha avuto lo scopo di definire la custodia delle oltre 150 aree già bonificate dai rifiuti pericolosi. Il prefetto ha sottolineato che i comuni non saranno lasciati soli nella gestione di questi spazi liberati, promettendo un momento di confronto in prefettura per coordinare l’azione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terra dei fuochi: 2 milioni per nuovi agenti contro i roghi

