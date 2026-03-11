Terra dei fuochi | 2 milioni per nuovi agenti contro i roghi
Sono stati stanziati due milioni di euro per assumere nuovi agenti impegnati nel contrasto ai roghi tossici nella Terra dei fuochi. Il fondo sarà destinato all'incremento delle forze di polizia e alla prevenzione dei incendi nella zona. La misura mira a rafforzare le risorse già presenti sul territorio e a intensificare le operazioni di controllo.
Due milioni di euro stanziati per assumere nuovi agenti dedicati al contrasto dei roghi tossici nella Terra dei fuochi. L’annuncio è arrivato oggi a Villaricca durante un incontro tra il prefetto Michele di Bari e i sindaci della zona nord di Napoli. I fondi, messi a disposizione dal ministro dell’interno Matteo Piantedosi, mirano a potenziare le polizie locali delle province di Napoli e Caserta. L’incontro ha avuto lo scopo di definire la custodia delle oltre 150 aree già bonificate dai rifiuti pericolosi. Il prefetto ha sottolineato che i comuni non saranno lasciati soli nella gestione di questi spazi liberati, promettendo un momento di confronto in prefettura per coordinare l’azione. 🔗 Leggi su Ameve.eu
