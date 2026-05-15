Sicilia | riserve d’acqua ok per il 2026 ma l’Agrigentino resta in crisi
In Sicilia, le riserve d’acqua sono state dichiarate sicure fino al 2026, ma la situazione nell'Agrigentino rimane problematica. Nonostante le previsioni positive, molte zone continuano a soffrire per la mancanza di approvvigionamento idrico, con i rubinetti che rimangono a secco. Lo sciopero dei trasportatori di acqua ha aggravato ulteriormente il problema, riducendo le consegne alle abitazioni e alle fonti di distribuzione locali. La questione dell’approvvigionamento in questa provincia resta quindi al centro di molte preoccupazioni.
? Domande chiave Perché l'acqua negli invasi non arriva nei rubinetti dell'Agrigentino?. Come influisce lo sciopero dei trasportatori sulla distribuzione idrica locale?. Cosa blocca l'efficacia del nuovo dissalatore di Porto Empedocle?. Chi deve risolvere il conflitto tra Aica e gli operatori delle autobotti?.? In Breve Dissalatori di Gela, Trapani e Porto Empedocle supportano la stabilità del sistema idrico.. Disagi nell'Agrigentino persistono nonostante le riserve garantite per tutto il 2026.. Conflitto tra operatori delle autobotti e Aica blocca la distribuzione locale.. Problemi strutturali e burocratici impediscono il flusso idrico nelle case agrigentine. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Dl Infrastrutture: Sud senz'acqua ma pensano al Ponte sullo Stretto.
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