Sicilia | riserve d’acqua ok per il 2026 ma l’Agrigentino resta in crisi

In Sicilia, le riserve d’acqua sono state dichiarate sicure fino al 2026, ma la situazione nell'Agrigentino rimane problematica. Nonostante le previsioni positive, molte zone continuano a soffrire per la mancanza di approvvigionamento idrico, con i rubinetti che rimangono a secco. Lo sciopero dei trasportatori di acqua ha aggravato ulteriormente il problema, riducendo le consegne alle abitazioni e alle fonti di distribuzione locali. La questione dell’approvvigionamento in questa provincia resta quindi al centro di molte preoccupazioni.

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