L’Italia si trova a fronteggiare le tensioni energetiche causate dalla crisi in Ucraina, con riserve di gas e petrolio che, finora, hanno permesso di mantenere un certo equilibrio. Tuttavia, il rischio di un aumento dei prezzi rimane elevato, mentre la situazione internazionale continua a influenzare direttamente il settore energetico nazionale. La crisi prosegue nel suo terzo anno, aprendo un nuovo capitolo di incertezza per il paese.

Mentre il conflitto in Ucraina entra nel suo terzo anno, un nuovo fronte di tensione energetica si apre per l’Europa, con effetti diretti anche sull’Italia. La recente crisi nello stretto di Hormuz e le minacce ai flussi di Gnl dal Qatar hanno riacceso i riflettori sulla fragilità degli approvvigionamenti, innescando una nuova corsa al gas. L’Italia, in particolare, si trova in una posizione delicata. Ogni anno tra l’11 e il 12% del fabbisogno nazionale arriva dall’Emirato, una quota che alimenta in larga parte il rigassificatore di Piombino. Eppure, guardando ai numeri, il Paese parte da una posizione di forza che pochi altri in Europa possono vantare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Riserve di gas e petrolio, l’Italia regge alla crisi ma il rischio prezzi resta alto

