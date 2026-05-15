Sicilia 15 milioni per i trasporti | Confartigianato chiede aiuti rapidi

In Sicilia, sono stati stanziati 15 milioni di euro destinati ai trasporti, con l’obiettivo di sostenere le imprese locali. La Confartigianato ha richiesto che gli aiuti siano erogati in modo rapido e senza complicazioni burocratiche. Nel frattempo, un fermo nazionale dei trasporti ha causato ripercussioni sulla logistica nell’isola, rallentando le consegne e creando disagi alle attività commerciali e alle imprese di trasporto. Restano da capire come le piccole imprese potranno accedere ai fondi messi a disposizione.

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? Domande chiave Come accederanno le piccole imprese ai fondi senza blocchi burocratici?. Quali conseguenze avrà il fermo nazionale dei trasporti sulla logistica siciliana?. Perché l'insularità rende i costi di trasporto insostenibili per le aziende?. Chi garantirà che i fondi arrivino rapidamente alle ditte artigiane?.? In Breve Confartigianato chiede procedure snelle per l'erogazione dei 15 milioni destinati all'autotrasporto.. Salvatore Di Piazza sollecita dialogo con Governo regionale per criticità strutturali.. Aumento costi carburante e logistica insulare minacciano la competitività delle imprese siciliane.. Adesione prevista al fermo nazionale dei servizi dal 25 al 29 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia, 15 milioni per i trasporti: Confartigianato chiede aiuti rapidi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Confartigianato trasporti Sicilia: "Bene i 15 milioni di euro dalla Regione, ora confronto con il governo"Confartigianato Trasporti Sicilia accoglie positivamente l’approvazione da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana del provvedimento che stanzia 30... Sicilia, 30 milioni per imprese e trasporti: aiuti contro il rincaro? Domande chiave Come accederanno i fondi gli agricoltori e i pescatori siciliani? Chi definirà i criteri per ottenere i contributi a fondo perduto?... Abbiamo ascoltato il territorio e reso la misura ancora più aderente alle esigenze delle aziende danneggiate. Dopo i primi 15 milioni per l’emergenza, entriamo nella fase della ripartenza con ulteriori 18 milioni e finanziamenti fino a 400 mila euro. #ciclone x.com Confartigianato trasporti Sicilia: Bene i 15 milioni di euro dalla Regione, ora confronto con il governoConfartigianato Trasporti Sicilia accoglie positivamente l’approvazione da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana del provvedimento che stanzia 30 milioni di euro per sostenere le imprese colpite ... palermotoday.it Scuole aperte d’estate in Sicilia, la Regione stanzia 1,5 milioni di euroLa Regione Siciliana punta a trasformare l’estate in un’opportunità educativa. Con la circolare Percorsi estivi, l’assessorato dell’Istruzione ha destinato 1,5 milioni di euro alle scuole primarie e ... tecnicadellascuola.it