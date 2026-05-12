In Sicilia, sono stati stanziati 30 milioni di euro destinati alle imprese e ai trasporti per affrontare i rincari. Restano da chiarire le modalità con cui agricoltori e pescatori potranno accedere ai fondi e chi stabilirà i criteri per l’assegnazione dei contributi a fondo perduto. Le autorità stanno lavorando per definire le procedure e i requisiti necessari per beneficiare delle risorse messe a disposizione.

? Domande chiave Come accederanno i fondi gli agricoltori e i pescatori siciliani?. Chi definirà i criteri per ottenere i contributi a fondo perduto?. Perché i costi del carburante colpiranno i prezzi nei mercati locali?. Quando verranno pubblicati i bandi per le imprese in difficoltà?.? In Breve 15 milioni per autotrasporti, 10 per agricoltura e 5 per la pesca.. Aiuti validi dal 1 marzo fino al 31 dicembre 2026.. Partecipazione dell'assessore all'Economia Alessandro Dagnino e del presidente Galvagno.. Contributi mirati a contrastare la concorrenza extra UE nel settore ittico.. A Palazzo dei Normanni, il presidente della Regione Renato Schifani e il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno hanno definito un piano da 30 milioni di euro per sostenere le imprese colpite dal rincaro dei carburanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia, 30 milioni per imprese e trasporti: aiuti contro il rincaro

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