Il giorno successivo ai tragici fatti a Bergamo, si terranno i funerali di un bambino che ha perso la vita in un incidente stradale. Dirigenti scolastici e insegnanti del ragazzo hanno espresso il loro sostegno, affermando che si occuperanno di aiutare i bambini a elaborare il lutto causato da un evento così improvviso e doloroso. La comunità si prepara a rendere omaggio alla giovane vita spezzata, cercando di affrontare il momento con speranza e vicinanza.

IL RICORDO. Dirigenti e insegnanti del bimbo investito a Bergamo: «Accompagneremo e seguiremo i bambini nella rielaborazione di un lutto così grande e improvviso». Gli occhi nascondono il vuoto e il dolore. Ma senza mai abbandonare il sorriso. Perché questo è il compito più difficile a cui sono chiamati ora insegnanti, dirigenti e collaboratori dell’Imiberg: accompagnare gli studenti ad attraversare il dolore per la morte del loro compagno Giulio senza perdere «la speranza». Folla e commozione per Giulio, morto a 9 anni. Il Vescovo: «Preghiamo per lui e per la sua famiglia». Sabato i funerali, fiori e lumini in piazza Risorgimento «Giulio era un bambino molto energico e allegro, sapeva sempre sdrammatizzare le situazioni con una battuta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Siamo tutti sconvolti ma insegniamo la speranza». Giulio, domani i funerali

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