Un ricordo di una persona scomparsa, descritto come spensierata e sorridente, ha suscitato grande dolore tra amici e colleghi. Il direttore ha parlato di un incontro domenicale, precisando che avrebbe dovuto lavorare il turno del lunedì pomeriggio. La notizia ha causato sconcerto tra coloro che conoscevano la persona, lasciando un senso di perdita e sorpresa.

Forlì, 7 maggio 2026 – “Domenica era da noi, poi avrebbe dovuto avere il turno del lunedì pomeriggio”. Le parole ancora cariche di incredulità di Antonio Montagna, direttore dell’hotel Executive di viale Vittorio Veneto, dove era impiegata Caterina Romualdi, ben descrivono lo sgomento di fronte alla morte, all’interruzione del corso regolare di un’esistenza finita troppo presto. Nel tragico incidente a Forlì morte due giovani . Il tragico incidente, avvenuto contro un platano di viale dell’Appennino, è costato la vita a Caterina, 23 anni, e alla sua amica Sirin Jaziri, 26. Nell’impatto è rimasta gravemente ferita anche la sorella di Caterina, Angelica, 25enne, che ora è ricoverata al Bufalini in coma farmacologico, ancora ignara di quello che è avvenuto nella notte domenica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Spensierata e sorridente, tutti siamo rimasti sconvolti”, il dolore del direttore nel ricordo di Caterina Romualdi

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