san marino rilancia il turismo spirituale

San Marino ha deciso di rafforzare la collaborazione con la Diocesi di San Marino-Montefeltro, rinnovando un accordo che mira a valorizzare il patrimonio religioso e culturale locale. La scelta si inserisce in una strategia di promozione del turismo spirituale, considerato una leva importante per il futuro del territorio. La collaborazione tra le istituzioni e la diocesi continuerà a sostenere questa iniziativa.

Il turismo spirituale come leva strategica per il futuro. San Marino rinnova e rafforza l’accordo con la Diocesi di San Marino-Montefeltro, rilanciando una visione condivisa che punta a valorizzare il patrimonio religioso e culturale del territorio. È stato firmato, infatti, il nuovo protocollo d’intesa tra la segreteria di Stato al Turismo e la diocesi, sottoscritto dal segretario di Stato, Federico Pedini Amati e dal vescovo Domenico Beneventi. Un aggiornamento dell’accordo già avviato nel 2021 che segna un passo in avanti: dal tradizionale turismo religioso a un concetto più ampio e contemporaneo di turismo della spiritualità. L’obiettivo è chiaro: costruire una rete stabile di collaborazione "per promuovere – spiegano – itinerari di fede, valorizzare chiese, santuari e beni ecclesiastici e rafforzare l’identità culturale sammarinese". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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