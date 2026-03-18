Oggi a Terra del Sole si concentra l’attenzione sul turismo spirituale, con un appuntamento importante nell’ambito di Picta Romagna. Alle 17, nel Palazzo pretorio, si svolgerà una conferenza di Liviana Zanetti, riconosciuta come una delle principali esperte del settore, sul tema ‘Turismo religioso: opportunità culturali e turistiche’. L’evento mira a approfondire le pratiche e le prospettive di questo segmento in crescita.

Turismo religioso e spirituale in primo piano oggi a Terra del Sole, nell’ambito di Picta Romagna. Alle 17 nel Palazzo pretorio è in programma una conferenza di Liviana Zanetti, una delle massime esperte del settore, sul tema ‘Turismo religioso: opportunità culturali e turistiche’. Presidente di Scopritalia e fondatrice dell’associazione turistica Romagna Toscana, già leader dell’Azienda di Promozione Turistica regionale, Zanetti è reduce dalla Borsa del Turismo Religioso Internazionale di Vicenza. "Il turismo religioso unisce fede, spiritualità e cultura e in Italia è in forte crescita – spiega la relatrice, che ha creduto fin dagli esordi in questa forma innovativa di turismo –: dal 2023 a oggi ha registrato un incremento del 46%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Focus sul turismo spirituale

Articoli correlati

Catanzaro: il clero in ritiro spirituale a Paola nel 2026, focus sul Vangelo di Matteo e la sfida della fede oggi.Il clero dell’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace si prepara a un momento di profonda riflessione e rinnovamento spirituale.

Leggi anche: Nauticsud, focus sul turismo accessibile: Cosy For You presenta il progetto Mare e Monti

Promoting Religious Tourism for the Chinese Community via Maritime Carriers

Contenuti e approfondimenti su Focus sul turismo spirituale

Discussioni sull' argomento Focus sul turismo spirituale; Loreto, porta delle Marche: il punto sul turismo lauretano.

Focus sul turismo spiritualeTurismo religioso e spirituale in primo piano oggi a Terra del Sole, nell’ambito di Picta Romagna. Alle 17 nel Palazzo pretorio è in programma una conferenza di Liviana Zanetti, una delle massime ... ilrestodelcarlino.it

Turismo spirituale, alla Cattolica presentata la ricercaUna ricerca sul 'Turismo spirituale in occasione del Giubileo 2025' sarà presentata lunedì prossimo, 20 ottobre, alle 11 alla sede di Milano dell'università Cattolica, in largo Gemelli. L'indagine è ... ansa.it

Incontro su femminismo e salute al Circolo Gagarin: focus su autodeterminazione e diritti #bustoarsizio - facebook.com facebook