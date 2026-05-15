Si introducono nella veranda del ristorante | fermati due uomini con documenti contraffatti

Nella notte, due uomini sono entrati nella veranda di un ristorante a Rimini utilizzando documenti falsi. L’intervento tempestivo della vigilanza privata e delle forze dell’ordine ha portato al loro fermo prima che potessero arrecare danni al locale. Il tentativo di furto è stato sventato grazie alla prontezza degli agenti e alla presenza di personale di sicurezza, che hanno agito immediatamente dopo aver notato comportamenti sospetti. La vicenda resta sotto indagine.

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