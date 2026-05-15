Si introducono nella veranda del ristorante | fermati due uomini con documenti contraffatti
Nella notte, due uomini sono entrati nella veranda di un ristorante a Rimini utilizzando documenti falsi. L’intervento tempestivo della vigilanza privata e delle forze dell’ordine ha portato al loro fermo prima che potessero arrecare danni al locale. Il tentativo di furto è stato sventato grazie alla prontezza degli agenti e alla presenza di personale di sicurezza, che hanno agito immediatamente dopo aver notato comportamenti sospetti. La vicenda resta sotto indagine.
Tentato furto nella notte al ristorante Marlin Bagni 95 di Rimini, dove il rapido intervento della vigilanza privata e delle forze dell’ordine ha permesso di fermare due persone sospette prima che venissero arrecati danni al locale. L’allarme è scattato alle 4, quando la centrale operativa della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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