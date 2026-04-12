Sant’Agata Li Battiati | fermati due uomini con refurtiva e strumenti da scasso

Durante un servizio di controllo a Sant’Agata Li Battiati, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Gravina di Catania hanno fermato un veicolo sospetto in via Turi Ferro. A seguito delle verifiche, sono stati trovati due uomini a bordo con refurtiva e strumenti da scasso. Le forze dell’ordine hanno sequestrato la merce e gli attrezzi, e i due sono stati accompagnati in caserma per ulteriori accertamenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli serali e fermo del veicolo sospetto. Nel corso di un servizio di controllo del territorio a Sant’Agata Li Battiati, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno individuato un’auto sospetta in transito lungo via Turi Ferro. A bordo del veicolo sono stati identificati due uomini, di 55 e 59 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio. La scoperta all’interno dell’auto. Durante l’ispezione dell’abitacolo, i militari hanno rinvenuto diversi attrezzi da scasso, oltre a materiale vario tra cui un compressore, un booster, due computer portatili e una busta contenente articoli da regalo.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Sant’Agata Li Battiati: fermati due uomini con refurtiva e strumenti da scasso Amts, collaudi tecnici: presto attiva la tratta Sant'Agata li Battiati-CataniaDa oggi il servizio Amts con il bus di linea Sant’Agata Li Battiati-Tremestieri che collega i due comuni a Catania è una realtà finalmente vicina. Sant’Agata li Battiati, truffe agli anziani: arrestato il falso “incaricato del Tribunale”I **Carabinieri della Stazione di Sant’Agata Li Battiati, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di...