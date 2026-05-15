Nel mondo della moda, il 2026 vede il ritorno degli skinny jeans, confermato da due grandi maison di alta moda. Dopo un periodo in cui il capo era considerato meno in voga, marchi noti annunciano il loro riposizionamento su questa tendenza. La notizia ha attirato l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati, riaccendendo discussioni sul ciclo delle mode e sulle preferenze dei consumatori. Le collezioni di stagione includono nuovamente modelli aderenti che ricordano i trend degli ultimi anni.

Se pensavi di esserti lasciato definitivamente alle spalle l’era degli skinny jeans . brutte notizie: sono ufficialmente tornati. Però non sono quelli di prima. Nel 2026 rientrano in scena con una silhouette più precisa, un’energia più netta e un’aria decisamente meno “ tumblr 2012”. Il ritorno si vede chiaramente sulle passerelle del Fall 2026 runway season, dove diversi brand hanno iniziato a reintrodurre il denim ultra aderente come risposta diretta al dominio oversize degli ultimi anni. Gli skinny jeans tornano nel 2026, ma con un’attitudine molto più tagliente. Sulle passerelle il segnale è chiaro. Da Dior, Jonathan Anderson ha proposto look maschili con jeans slim abbinati a top scintillanti, creando un contrasto tra eleganza e ironia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sì, il 2026 segna il ritorno dello skinny jeans (e a dirlo è Gucci e Dior)

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2026 Fashion Trends. Skinny Jeans are back!

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