Skinny jeans | perché stanno tornando e come interpretarli?

Negli ultimi mesi si è assistito a un ritorno dei skinny jeans nel mondo della moda, capi che sembravano superati e relegati agli anni passati. Nonostante le remore iniziali, questi pantaloni stanno tornando a essere protagonisti delle collezioni e degli outfit di molti. La loro presenza risulta evidente nelle sfilate, nelle vetrine e tra le proposte di diversi marchi di abbigliamento.

Life&People.it E’ mai capitato che abbiamo a che fare con capi che non conoscono tempo? Messi da parte, osservati con diffidenza, finché qualcosa — spesso impercettibile — li riporta al centro. Gli skinny jeans stanno vivendo esattamente questo momento. Dopo anni dominati da volumi ampi e silhouette rilassate, il fit aderente torna a farsi spazio, ma con una consapevolezza completamente diversa, indossarli vuol dire quindi superare l’idea di revival e leggere questo ritorno come trasformazione. Dagli anni Duemila al rifiuto contemporaneo. Per oltre un decennio gli skinny jeans sono stati una presenza costante, dai primi anni Duemila fino alla metà degli anni Dieci, hanno definito un’estetica precisa: linee aderenti, silhouette slanciate, un rapporto diretto tra corpo e abito. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

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