jeans skinny e blazer i segreti per un abbinamento primaverile impeccabile

Durante la primavera 2026 non possono mancare i look ispirati allo street style nei quali protagonista è la combo blazer abbinato ai jeans skinny. È questo abbinamento molto amato dalle celebrities come Kate Moss, Blake Lively e Alexa Chung, icone di stile da tempo i cui look sono copiati dalle fashioniste sui social. Questa combo trasuda una certa nostalgia per il 2010 l’anno che ha consacrato questo abbinamento. Oggi lo ritroviamo arricchito di modernità e un’estetica degna di nota. Questa combo è all’insegna del comfort ma con stile e al tempo stesso eleganza. Si può indossare per qualsiasi occasione. Si sfoggia da mattina a sera, in ufficio, durante il tempo libero o per le occasioni speciali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

