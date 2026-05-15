Si ferisce nell' officina trauma alle gambe dopo la caduta Indagini sulla posizione lavorativa

Un uomo è rimasto ferito nel primo pomeriggio di ieri in un'officina meccanica situata a Carinaro, vicino alla piazzetta dedicata a Padre Pio. Durante il lavoro, è caduto causando un trauma alle gambe. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le circostanze dell’incidente e verificare la posizione lavorativa dell’uomo coinvolto. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto o sulle eventuali responsabilità.

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