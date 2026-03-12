Operaio cade e si ferisce alle gambe infortunio alla Dhl

Giovedì 12 aprile, alla sede della Dhl a Pontenure, un operaio di 31 anni è caduto dall'alto, finendo sul pavimento e riportando traumi alle gambe. L'incidente si è verificato durante l'orario di lavoro e ha coinvolto un dipendente che stava svolgendo le sue mansioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato le prime cure prima di trasportarlo in ospedale.

Infortunio sul lavoro alla sede della Dhl a Pontenure la mattina di giovedì 12 aprile. Un operaio di 31 anni è caduto dall'alto, facendo un volo di qualche metro fino sul pavimento e riportando traumi alle gambe. Le cause e la dinamica sono al vaglio dei carabinieri della stazione di Pontenure che sono intervenuti sul posto con una pattuglia.Il 118 ha inviato sul posto l'eliambulanza, insieme all'autoinfermieristica e all'ambulanza Cri in postazione a Cadeo. Il ferito è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Piacenza in condizioni serie ma non gravi. IlPiacenza è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

