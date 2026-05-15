Romario Da Silva si ritrova il piede staccato infortunio gravissimo | la sua carriera è a rischio
Romario da Silva ha subito un infortunio grave durante una partita, riportando una frattura-lussazione del perone della gamba sinistra. L’incidente ha causato il distacco del piede dalla gamba, rendendo necessario il trasporto in ospedale. I medici stanno valutando le condizioni dell’atleta, che potrebbe dover affrontare un intervento chirurgico. La gravità dell’incidente solleva dubbi sulla possibilità di un suo ritorno alle competizioni sportive.
Romario da Silva ha riportato una terribile frattura-lussazione del perone della gamba sinistra: un infortunio gravissimo che potrebbe mettere fine alla sua carriera. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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