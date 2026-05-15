Romario Da Silva si ritrova il piede staccato infortunio gravissimo | la sua carriera è a rischio

Romario da Silva ha subito un infortunio grave durante una partita, riportando una frattura-lussazione del perone della gamba sinistra. L’incidente ha causato il distacco del piede dalla gamba, rendendo necessario il trasporto in ospedale. I medici stanno valutando le condizioni dell’atleta, che potrebbe dover affrontare un intervento chirurgico. La gravità dell’incidente solleva dubbi sulla possibilità di un suo ritorno alle competizioni sportive.

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