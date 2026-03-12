Farmaci anti-obesità una volta sospesi si riprende il 60% del peso

Una recente ricerca indica che il 60% del peso perso con i farmaci anti-obesità della classe degli agonisti del recettore Glp-1, come il semaglutide, torna a riprendere dopo aver interrotto il trattamento. I risultati mostrano che i benefici ottenuti durante la terapia non si mantengono nel tempo una volta sospesa. Lo studio si è concentrato sugli effetti di questa categoria di farmaci nel breve periodo.

Il dimagrimento ottenuto assumendo i farmaci anti-obesità della classe degli agonisti del recettore Glp-1 – di cui fa parte la categoria più nota dei semaglutide come Ozempic – non dura a lungo una volta sospesa la terapia. I pazienti che interrompono il trattamento riprendono il 60% dei chili eliminati. Il nuovo aumento di peso arriva entro un anno dalla fine della terapia. A sostenerlo è il report di un team di ricercatori dell’università di Cambridge pubblicato sul Journal eClinicalMedicine. Ozempic, Wegovy, Rybelsus e tirzepatide.. L’analisi riguarda i dati emersi in 48 studi sugli effetti a medio termine di prodotti come Ozempic, Wegovy, Rybelsus e tirzepatide. 🔗 Leggi su Open.online

