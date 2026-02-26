Farmaci anti-obesità la sfida si accende | su Lancet il confronto tra orforglipron e semaglutide

Un nuovo studio pubblicato su Lancet confronta due farmaci usati contro l'obesità. Si tratta di un test diretto tra orforglipron, una molecola orale, e semaglutide orale. Lo studio, chiamato ACHIEVE-3, ha analizzato sicurezza ed efficacia di entrambi i farmaci. I risultati forniscono dati utili su come questi trattamenti possano essere usati per affrontare il problema dell'obesità.

Arrivano i risultati di ACHIEVE-3, primo studio di Fase 3 testa-a-testa che ha valutato sicurezza ed efficacia di orforglipron, una piccola molecola orale agonista del recettore GLP-1 senza restrizioni relative a cibo o acqua, rispetto a semaglutide orale. Lo studio ha preso in esame adulti con diabete di tipo 2 non adeguatamente controllato con metformina. Stando a quanto riporta la pubblicazione sulla rivista Lancet, orforglipron ha dimostrato superiorità rispetto a semaglutide orale sull’obiettivo primario e su tutti gli endpoint secondari chiave, con miglioramenti significativamente maggiori di emoglobina glicata a peso. Cosa dice la ricerca Lo studio, della durata di 52 settimane, ha arruolato 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

