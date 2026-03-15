dialoghi di pistoia sono partite le iscrizioni per diventare volontari

Sono aperte le iscrizioni per chi desidera partecipare come volontario alla diciassettesima edizione di Dialoghi di Pistoia. La richiesta riguarda persone interessate a contribuire all'organizzazione dell'evento, che si svolgerà nei prossimi mesi. Le candidature devono essere inviate entro i termini stabiliti e saranno prese in considerazione in base alle modalità indicate sul sito ufficiale.

Aperte le iscrizioni per diventare volontari e volontarie della diciassettesima edizione dei Dialoghi di Pistoia, il festival di antropologia contemporanea che dal 22 al 24 maggio prossimi chiamerà in città studiosi, filosofi, antropologi, scienziati, scrittori e artisti per riflettere quest’anno sul tema " Corpi in divenire. Mappe, sfide e confini dell’umano ". Colonna portante e anima dei Dialoghi, i volontari selezionati saranno poi assegnati a diverse squadre operative: punto informazioni, gestione location, pronto intervento, fotografi, live posting social, Facebook e Instagram, ufficio stampa, musei ed eventi per bambini. Il volontario o la volontaria tipo dovranno essere animati da spirito di solidarietà, da entusiasmo e voglia di fare e divertirsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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