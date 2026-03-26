A Lettomanoppello si svolgerà la seconda edizione della rappresentazione teatrale ‘La Passione di Gesù con gli occhi dei ragazzi’, promossa dalla Parrocchia di San Nicola di Bari. L’evento si terrà sabato 28 marzo alle ore 20 in Largo Assunta. A Manoppello, il primo appuntamento in vista della settimana santa di Pasqua si terrà sempre lo stesso giorno e ora.

Appuntamento con la rappresentazione ‘La Passione di Gesù con gli occhi dei ragazzi’ il 28 marzo, alle ore 20, nella parrocchia di San Nicola di Bari, in Largo Assunta La “Passione di Gesù” è un evento significativo per la comunità, con valenza religiosa, educativa e sociale. Si svolgerà nel centro storico, trasformando il paese in un percorso narrativo coinvolgente. I protagonisti principali saranno i ragazzi dai 6 ai 15 anni, affiancati da alcuni adulti che interpreteranno il popolo, per rendere l’atmosfera più realistica. La regia è affidata a Paolo Diodato, con la supervisione e narrazione del parroco Don Davide Schiazza. “Ringraziamo... 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - A Lettomanoppello la seconda edizione de ‘La Passione di Gesù con gli occhi dei ragazzi’

Articoli correlati

Deportazioni, la mostra. E gli occhi dei ragazziNel grande libro della storia cittadina, il 7 marzo 1944 racconta il dolore di 152 uomini deportati nei campi di concentramento ad Ebensee e...

Stabat Mater, la Passione di Cristo con gli occhi di MariaDa martedì 10 febbraio, alle 17:30, la comunità dei Domenicani del Santuario Mariano di Madonna dell’Arco, in Sant’Anastasia, apre il cammino...

Una selezione di notizie su A Lettomanoppello la seconda edizione...

Argomenti discussi: Seconda edizione de ‘La Passione di Gesù con gli occhi dei ragazzi’ a Lettomanoppello.

Seconda edizione de ‘La Passione di Gesù con gli occhi dei ragazzi’ a LettomanoppelloLettomanoppello. Lettomanoppello entra nel clima della Settimana Santa con la rappresentazione teatralizzata de ‘La Passione di Gesù con gli ... abruzzolive.it

Cena e passione di Gesù per la settimana santaDomani alle 21.15 nella chiesa San Giorgio martire la rappresentazione della cena e passione, scritta nel 1519 da Castellano Castellani. L’evento è organizzato dal Coro polifonico NovArmonia di Porto ... ilrestodelcarlino.it