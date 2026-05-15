Sfreccia vicino ai binari e poi esibisce un documento falso | denunciato e sanzionato

Da salernotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno fermato un uomo a bordo di un monopattino vicino ai binari in città. Durante il controllo, l’uomo ha esibito un documento che è risultato essere falso. Per questa ragione, è stato denunciato e ha ricevuto una sanzione amministrativa. L’intervento si è svolto nel territorio cittadino e ha visto coinvolti i dispositivi di vigilanza lungo la linea ferroviaria. Nessun altro dettaglio riguardo alle motivazioni o alle circostanze dell’intervento è stato reso noto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In azione, a Sapri, gli agenti della Polizia Ferroviaria che hanno intercettato un cittadino napoletano a bordo del suo monopattino, vicino ai binari. L'uomo che sfrecciava in modo pericoloso, nel tentativo di eludere i controlli, ha poi esibito un documento d’identità falso.E' stato, dunque. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Non si ferma all'Alt perché "gli urgeva una toilette", ma poi è emerso che guidava senza patente: denunciato e sanzionatoIn azione, la Polizia Municipale di Eboli che, durante i controlli, ha intimato l'Alt ad un automobilista, il quale, tuttavia, non si è fermato.

Vuole attivare una carta prepagata alle Poste ma esibisce un documento contraffattoVoleva attivare una carta prepagata “Postepay Evolution” ma allo sportello dell'ufficio postale ha presentato una carta d'identità visibilmente...

sfreccia vicino ai binariSapri: sfreccia con un monopattino vicino ai binari ferroviari e viene scoperto con i documenti falsi. DenunciatoSfreccia con un monopattino vicino ai binari ferroviari e viene scoperto con i documenti falsi. A Sapri gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno intercettato e denunciato un cittadino napoletano che ... ondanews.it

Incendio vicino ai binari: treni in tilt e giallo sule cause, indagini in corsoPESARO - Un incendio è divampato nei pressi di un tombino vicino ai binari alla stazione di Pesaro. E' il motivo per cui è ancora in corso un intervento dei vigili del fuoco e la circolazione ... corriereadriatico.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web