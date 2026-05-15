Sfreccia vicino ai binari e poi esibisce un documento falso | denunciato e sanzionato

Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno fermato un uomo a bordo di un monopattino vicino ai binari in città. Durante il controllo, l’uomo ha esibito un documento che è risultato essere falso. Per questa ragione, è stato denunciato e ha ricevuto una sanzione amministrativa. L’intervento si è svolto nel territorio cittadino e ha visto coinvolti i dispositivi di vigilanza lungo la linea ferroviaria. Nessun altro dettaglio riguardo alle motivazioni o alle circostanze dell’intervento è stato reso noto.

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