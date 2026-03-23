Sfonda un vetro e tenta di rubare un auto poi ammette | Volevo solo dormire

I carabinieri della Compagnia Napoli Stella hanno arrestato per tentato furto Gennaro Cimmino, 41enne, già conosciuto alle forze dell’ordine. Il 41enne è stato sorpreso in Via Torino mentre provava a rubare un auto parcheggiata. L’uomo dopo aver rotto il finestrino con un sanpietrino è stato bloccato dei militari. Avrebbe affermato “volevo addormentarmi in macchina”. Arrestato è ora in attesa di giudizio. Lo scorso 26 febbraio era stato denunciato per il medesimo reato. Donne investite e uccise a Napoli: arrestato il conducente, era alla. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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