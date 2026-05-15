Sfollati di Porta Nolana e della Duchesca da un mese senza casa | Il Comune ha creato altri 59 senza fissa dimora

Da circa un mese, 59 persone che avevano perso la casa a causa di sgomberi da alcuni palazzi rischiano di restare senza un alloggio stabile e senza supporto economico da parte del Comune. Questi episodi si sono verificati a seguito di sgomberi avvenuti lo scorso mese, motivati da problemi di sicurezza strutturale. Le persone coinvolte si trovano ora in condizioni di emergenza, senza una sistemazione definitiva e senza aiuti ufficiali immediati. La situazione riguarda principalmente le aree di Porta Nolana e della Duchesca.

Sgomberati da diversi palazzi il mese scorso per pericolo di crollo, in 59 sono attualmente senza fissa dimora e senza sostegno economico da parte del Comune. Si tratta di stranieri regolari con contratti di locazione registrati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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