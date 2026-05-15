Sexy shop e pannolone per… Italia caos totale in Senato | da non credere

In Italia, si è verificato un forte caos in Parlamento durante la seduta di una commissione, con un clima molto teso. Un parlamentare di Italia Viva ha organizzato una protesta visibile, criticando la sospensione dei lavori nella Commissione di Vigilanza Rai. La scena ha attirato l’attenzione di tutti, creando scompiglio tra i presenti. La protesta ha avuto luogo in un momento di grande confusione, mentre si discuteva di questioni legate alla comunicazione pubblica e alla trasparenza.

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Clima ad altissima tensione alla Camera dei Deputati, dove Roberto Giachetti, parlamentare di Italia Viva, ha inscenato una protesta clamorosa contro quella che definisce la “paralisi” della Commissione di Vigilanza Rai. Nel corso di un intervento in Aula, il deputato ha annunciato l’inasprimento della propria protesta politica, dichiarando di passare dallo sciopero della fame a quello della sete e arrivando persino ad ammanettarsi al proprio banco parlamentare. “ Contro il sequestro della commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza, mi autosequestro nella casa della democrazia ”, ha affermato Giachetti davanti a un emiciclo quasi deserto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Sexy shop e pannolone per…”. Italia, caos totale in Senato: da non credere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roberto Giachetti incantenato alla Camera, "manette comprate in un sexy shop. I bisogni? Ho un pannolone"Roberto Giachetti, incatenato al suo banco della Camera dei Deputati, ha svelato di aver comprato le manette in un “sexy shop” e di avere addosso un... Scassina il distributore automatico di un sexy shop, denunciato un 21enneI militari hanno trovato un distributore di sexy toys svuotato della merce esposta e del denaro contante presente all’interno dell’apparecchio Si è...